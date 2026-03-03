Форма поиска по сайту

03 марта, 18:07

Политика

Зеленский заявил, что Кличко ответит за энергокризис в Киеве

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Виталий Кличко будет привлечен к ответственности за последствия энергокризиса в городе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местное издание.

Зеленский подчеркнул, что Клично ответит "в пределах действующего законодательства".

О блэкауте в украинской столице СМИ сообщили в январе. Некоторые жители Киева оставались без электричества по несколько суток. Также в домах не было отопления.

Всего из-за проблем с энергетикой из Киева уехали около 500–600 тысяч человек, заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Он уточнил, что такое число уехавших осложнило работу коммунальных служб, которые не могут попасть в квартиры для проведения восстановительных работ.

