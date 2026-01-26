Эксперт Игнатьев: Киев покинули до 600 тысяч человек из-за ситуации с энергетикой

Фото: depositphotos/mariakarabella

Около 500–600 тысяч киевлян покинули город из-за проблем с энергетикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева местным СМИ.

По его словам, такое число уехавших осложнило работу коммунальных служб. В частности, специалисты не могут попасть в квартиры, чтобы провести восстановительные работы.

В середине января СМИ писали, что Киев погрузился в полный блэкаут. По словам журналистов, некоторые жители города оставались без электричества до 5 суток. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в Киеве появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он подчеркнул, что руководство работами и решение практических вопросов будет возложено на вице-премьера и министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.