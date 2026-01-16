16 января, 16:04Политика
Министр энергетики Украины заявил, что в стране не осталось целых электростанций
Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местное издание.
"Выбиты тысячи мегаватт генерации", – сказал он.
По его словам, энергосистема страны потеряла большие объемы мощностей в результате атак. Самая напряженная обстановка с энергоснабжением наблюдается в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Ранее СМИ писали, что Киев оказался полностью обесточен. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.
Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что руководить различными работами и решать практические вопросы будет Шмыгаль.