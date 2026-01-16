Министр энергетики Украины заявил, что в стране не осталось целых электростанций

Фото: depositphotos/mariakarabella

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местное издание.

"Выбиты тысячи мегаватт генерации", – сказал он.

По его словам, энергосистема страны потеряла большие объемы мощностей в результате атак. Самая напряженная обстановка с энергоснабжением наблюдается в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее СМИ писали, что Киев оказался полностью обесточен. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что руководить различными работами и решать практические вопросы будет Шмыгаль.

