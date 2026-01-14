Зеленский анонсировал введение на Украине режима ЧС в энергетике

Фото: ТАСС/Zuma

На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Такое заявление лидер страны Владимир Зеленский сделал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что руководить работами по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решать практические вопросы будет первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, которого 14 января назначили на эту должность.

Накануне СМИ писали, что Киев оказался полностью обесточен. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.