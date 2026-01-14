Военное положение и мобилизация на Украине продлены на 3 месяца

Фото: ТАСС/Zuma

Военное положение продлили на Украине на 3 месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз, сообщила пресс-служба парламента Украины.

Поддержали данное решение 333 депутата. Для одобрения законопроекта нужно было набрать 226 голосов.

Таким образом, военное положение в стране сохранится в период с 3 февраля до 4 мая.

Вместе с тем Верховная рада в 18-й раз утвердила законопроект о продлении мобилизации на Украине на тот же срок. Поддержали данное предложение 312 депутатов при 226 минимально необходимых.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, допускающий до службы в армии людей старше 60 лет. Теперь они могут добровольно подписывать контракт на службу во время действия военного положения.

В свою очередь, СМИ со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ сообщили, что силы Украины истощены. В частности, военнослужащий рассказал о нехватке личного состава и добавил, что никто не хочет воевать.

