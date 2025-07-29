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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, допускающий до службы в армии людей старше 60 лет, сообщает RT со ссылкой на сайт Верховной рады.

Теперь граждане Украины от 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, могут добровольно подписывать контракт на службу во время действия военного положения.

При этом американский телеканал CNN приводит слова командира одного из подразделений ВСУ, который заявил, что силы истощены, передает радио "Комсомольская правда".

Военнослужащий рассказал о нехватке личного состава и добавил, что никто не хочет воевать.

"Война закончилась. Старые кадры ушли, они устали и хотят, чтобы их заменили, но никто их не заменяет", – заявил командир.

Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия направила украинской стороне предупреждение о возможности полной приостановки финансовой помощи из европейского фонда для Киева, если продолжится давление на антикоррупционные органы Украины.

Получение документа подтвердила депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе. При этом известно, что речь идет не о какой-то части помощи, а о всем следующем транше.

