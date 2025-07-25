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Британское издание Telegraph обратило внимание, что в правлении президента Украины Владимира Зеленского прослеживаются черты авторитаризма. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды"

Авторы публикации отметили, что за последний год Зеленский несколько раз продлевал военное положение и устраивал борьбу с оппозицией, сохраняя место у власти. Многие СМИ с оппозиционной позицией были закрыты, а несколько тысяч бизнесменов и политиков находятся под стражей.

Украинского лидера назвали "частью проблемы" и выразили опасение из-за того, что он может начать подражать своим коррумпированным предшественникам.

"Поэтому ради Украины он должен уйти в отставку", – заключили в издании.

Ранее Зеленский подписал закон о переходе антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. В Евросоюзе предупреждали, что принятие этого решения ставит под угрозу вступление Украины в страны ЕС.

Однако позже на фоне массовых протестов президент заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость антикоррупционных органов. Тем не менее украинские СМИ уверены, что протесты будут усиливаться, так как к ним могут присоединиться недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

