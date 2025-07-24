Зеленский после протестов одобрил проект о независимости антикоррупционных органов

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Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне протестов, вызванных ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил о согласовании проекта, который призван укрепить их независимость. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Законопроект сегодня будет внесен в Верховную раду Украины", – отметил глава государства.

Тем временем на Украине растет число недовольных Зеленским. Среди них есть и те, кто оказался перед перспективой полной потери бизнеса или попадания в тюрьму, если власть в государстве не сменится, передает радио КП со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению журналистов, протесты в стране не только продолжатся, но и будут усиливаться. К ним, в частности, могут присоединиться недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев. При этом в случае продолжения акций, Западу будет сложно их игнорировать, не предпринимая никаких действий в адрес украинского президента.

Ранее, несмотря на массовые протесты по всей Украине, Зеленский подписал закон о переходе антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. Евросоюз (ЕС) предупредил Киев, что принятие такого решения может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕС. Кроме того, Брюссель может отменить безвизовый режим для украинцев.

