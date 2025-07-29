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FAZ: Еврокомиссия предупредила Украину о приостановке финансовой помощи

Европа может прекратить финансовую поддержку Украины – СМИ

Фото: 123RF/standrets

Еврокомиссия направила украинской стороне предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи из европейского фонда для Киева, если антикоррупционные органы страны будут и впредь под давлением. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Соответствующее письмо поступило в Киев после того, как президент Украины Владимир Зеленский попытался фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила журналистам получение документа от ЕК. Она рассказала, что в письме говорится об отмене финансовой помощи по линии фонда Евросоюза, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится. При этом речь идет не о какой-то части помощи, а о всем следующем транше.

Всего в рамках фонда ЕС Киеву было обещано 50 миллиардов евро до 2027 года. В основном эти средства были предназначены для украинского госбюджета.

Ранее Зеленский подписал закон о переходе антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. В Евросоюзе предупреждали, что принятие этого решения ставит под угрозу вступление Украины в ЕС.

Однако позже на фоне массовых протестов президент заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость антикоррупционных органов. Тем не менее украинские СМИ уверены, что протесты будут усиливаться, так как к ним могут присоединиться недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

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