09 декабря, 22:57

Политика

Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения

Фото: AP Photo/Press Service Of The President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский президент отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное проведение выборов в стране, то Украина будет готова к ним через 60–90 дней.

"Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения", – сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп обратился к Зеленскому в ходе интервью с призывом провести выборы на Украине. Глава США пояснил, что с момента последних выборов прошло много времени, из-за чего ситуация в стране сложилась "не особо хорошая".

В частности, Трамп отметил, что нынешние киевские власти используют конфликт, чтобы избегать проведения общественного голосования. Однако украинский народ имеет право на такой выбор, добавил он.

Также президент Соединенных Штатов выразил разочарование тем, что его украинский коллега все еще не ознакомился с мирным предложением по урегулированию конфликта. В то же время он указал, что окружение Зеленского положительно восприняло предложение Вашингтона.

