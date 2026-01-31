Тысячи человек провели протесты у посольства США в Дании из-за ситуации с Гренландией

Фото: 123RF.com/recorridosvirtuales360

У посольства США в Дании тысячи человек провели молчаливую акцию протеста из-за ситуации с Гренландией, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, акцию организовала "Ассоциация по поддержке ветеранов Дании" в Копенгагене. Ветераны и другие участники протеста собрались у цитадели Кастеллет, а затем отправились к зданию посольства.

Отмечается, что многие участники протестов "бок о бок" сражались с американскими войсками. Кроме того, протестующие водрузили перьед посольством 52 датских флага. На них были указаны имена 52 военнослужащих Дании, которые погибли в Афганистане и Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. Он уточнил, что соглашение также касается всего Арктического региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов НАТО осознать, что эта сделка якобы важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Вместе с тем, по информации СМИ, власти США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Из-за этого конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции.

