Облако плазмы от вспышки на Солнце краем ударило по Земле

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии XRAS"

Край облака плазмы от вспышки высочайшего класса X8.1 ударил по Земле. Из-за произошедшего могут появиться полярные сияния, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета", – уточнили ученые.

Вспышка произошла в ночь на 2 февраля. При этом основная масса плазмы осталась на Солнце.

"В течение завтрашнего дня (5 февраля. – Прим. ред.), видимо, постепенно начнет остальное накатывать", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, всего за 3 дня было зафиксировано 60 вспышек.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности.

По его словам, пик текущего цикла был пройден в 2024 году. Тем не менее специалист не исключил возможность сильных всплесков. Ученый добавил, что через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.