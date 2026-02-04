Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 20:26

Наука

Облако плазмы от вспышки на Солнце краем ударило по Земле

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии XRAS"

Край облака плазмы от вспышки высочайшего класса X8.1 ударил по Земле. Из-за произошедшего могут появиться полярные сияния, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета", – уточнили ученые.

Вспышка произошла в ночь на 2 февраля. При этом основная масса плазмы осталась на Солнце.

"В течение завтрашнего дня (5 февраля. – Прим. ред.), видимо, постепенно начнет остальное накатывать", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, всего за 3 дня было зафиксировано 60 вспышек.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности.

По его словам, пик текущего цикла был пройден в 2024 году. Тем не менее специалист не исключил возможность сильных всплесков. Ученый добавил, что через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.

На Солнце за сутки зафиксировали 17 сильных вспышек

Читайте также


наука

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика