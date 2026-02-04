04 февраля, 20:26Наука
Облако плазмы от вспышки на Солнце краем ударило по Земле
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии XRAS"
Край облака плазмы от вспышки высочайшего класса X8.1 ударил по Земле. Из-за произошедшего могут появиться полярные сияния, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"По Земле час назад ударил край плазменного облака от вспышки X8.1, примерно на сутки раньше расчета", – уточнили ученые.
Вспышка произошла в ночь на 2 февраля. При этом основная масса плазмы осталась на Солнце.
"В течение завтрашнего дня (5 февраля. – Прим. ред.), видимо, постепенно начнет остальное накатывать", – говорится в сообщении.
По данным экспертов, всего за 3 дня было зафиксировано 60 вспышек.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что Солнце находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности.
По его словам, пик текущего цикла был пройден в 2024 году. Тем не менее специалист не исключил возможность сильных всплесков. Ученый добавил, что через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии.
