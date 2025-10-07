Science Daily: черные дыры могут быть источником высокоэнергетических лучей

Фото: 123RF/djvstock

Источником высокоэнергетического излучения могут быть ветры от сверхмассивных черных дыр. Такое предположение высказали ученые из Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), сообщает газета "Известия", ссылаясь на журнал Science Daily.

Ученые пояснили, что в центре Млечного Пути находится черная дыра Стрелец-А, которая сейчас неактивна и не поглощает звезды из-за нехватки материи поблизости. В отличие от нее, активные черные дыры поглощают массы в несколько раз больше солнечной ежегодно. Почти половина таких дыр создает мощные ветры, способные отталкивать часть материи и ускорять частицы, которые генерируют излучение.

Исследователи подчеркнули, что ультраэнергетическое космическое излучение состоит из протонов и атомных ядер с энергией до 10^20 электронвольт.

"Такая частица, которая меньше атома, содержит примерно столько же энергии, сколько теннисный мяч, когда Серена Уильямс подает его со скоростью 200 километров в час", – привела сравнение доцент NTNU и руководитель исследования Фотейни Ойконому.

По словам ученых, это примерно в один миллиард раз больше энергии, чем у частиц, создаваемых в Большом адронном коллайдере. Лучи не опасны для людей на Земле, так как разрушаются атмосферой, достигнув поверхности планеты. Однако могут угрожать здоровью астронавтов в космосе.

Ведущий автор исследования Доменик Элерт отметил, что, хотя предыдущие гипотезы рассматривали гамма-всплески и активные галактики как возможные источники частиц, ни одна из них не получила убедительных доказательств.

"Именно поэтому мы решили исследовать ветры от сверхмассивных черных дыр", – уточнил ученый.

Несмотря на убедительность новой модели, исследователи сохраняют научную осторожность. Ойконому подчеркнула, что пока невозможно доказать, что именно эти ветры ускоряют частицы, составляющие высокоэнергетическое космическое излучение. Для проверки гипотезы потребуются дополнительные исследования с привлечением нейтринных астрономов в ближайшие годы.

Ранее ученые обнаружили гравитационные волны, которые могут рассказать о Большом взрыве. Исследователи считают, что изучение данных гравитационных волн поможет узнать, что побуждает черные дыры к слиянию, как часто сталкиваются галактики. Предполагается, что их изучение расскажет о процессе формирования Вселенной.