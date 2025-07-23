Ученый РАН Богачев призвал построить отечественный космический солнечный телескоп

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Российским ученым для наблюдения за Солнцем требуется спутник-монитор с современными солнечными телескопами, фотометрами, детекторами частиц и мониторами солнечного ветра. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Запускать его, по-видимому, надо в точку L1, где уравновешивается влияние гравитации Солнца и Земли. Научное сообщество поддерживает такую концепцию и такую орбиту. Все необходимые приборы мы сделать можем. А которые не можем, знаем где их просто купить под ключ", – заявил он.

Ученый напомнил, что последний подобный российский спутник "Коронас-Фотон" перестал функционировать в 2009 году. С тех пор ученые из РФ пользуются в основном открытыми зарубежными данными.

Предполагалось, что солнечную обсерваторию заменит аппарат "Интергелиозонд". Он должен был лететь к Солнцу, закрываясь тепловым щитом, а затем использовать гравитационное поле Венеры, чтобы выходить из плоскости эклиптики. Но в итоге зонд так и не запустили. Но полученные в ходе разработки данные можно было бы использовать при создании нового аппарата.

"Своя солнечная обсерватория стране нужна в любом случае, и сроки ее изготовления имеют существенное значение", – считает глава лаборатории.

В настоящий момент лаборатория солнечной астрономии занимается постройкой наноспутников. Только в 2023 году в космос запустили пять приборов, созданных в ИКИ. Следующий запуск такой аппаратуры планируется не раньше 2027 года.

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