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Мощная вспышка уровня X произошла на Солнце минувшей ночью в области наибольшего влияния на Землю. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Явление удалось зафиксировать примерно в 01:00 по московскому времени, при этом его мощность пришла в максимальное значение в 00:49. По данным ученых, предварительный балл события составлял X1.2.

"Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области № 4114, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3)", – говорится в сообщении.

В настоящее время активная область вспышки находится в непосредственной близости от Земли и располагается в районе центрального солнечного меридиана. Предыдущие подобные явления сопровождались значительными выбросами массы, но их траектории не пересекали плоскость, в которой находятся планеты.

По словам специалистов, если в течение последних двух дней магнитное поле Солнца не претерпело значительных изменений, то есть вероятность того, что новый выброс пройдет мимо Земли.

"В поле зрения космических коронографов, наблюдающих ближнее околосолнечное пространство, выброшенная взрывом плазма появится не ранее чем через час. Только после этого можно будет хотя бы предварительно оценить направление ее движения. Пока не подтвержден даже сам факт выброса", – добавили ученые.

Предыдущую самую крупную вспышку специалистам удалось зафиксировать 15 июня. Ее уточненный уровень составил M8.4. Прогнозировалось, что плазма может ударить Землю по касательной 18 июня. Это может произойти примерно с того же ракурса, что и аналогичный выброс вещества в начале июня, который сопровождался бурей уровня G4.