Рекордная магнитная буря на Земле завершилась после 66 часов активности

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Магнитная буря на Земле завершена спустя примерно 66 часов активности. Геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на "отражение графика от дна" почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху", – говорится в сообщении ученых.

Отмечается, что прошедшее событие стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.

Ранее на Солнце был зарегистрирован самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это произошло в ночь на 31 мая и стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.

2 июня начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до класса G3, что соответствует значению "сильно" в рамках шкалы из пяти показателей. Буря такого уровня может привести к проблемам в работе энергетических систем. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также в высокочастотной радиосвязи.