Крупнейший в 2025 году выброс плазмы зафиксирован на Солнце

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На Солнце зарегистрирован самый крупный в этом году выброс плазмы, направленный в сторону Земли, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Выброс зафиксирован в ночь на 31 мая. Это стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени. Мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, происходившим в мае.

"Предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу). Прогнозная ветвь на G5 также существует, но имеет на данный момент 2 % вероятности", – указывается на сайте.

При этом приход солнечного вещества к Земле возможен уже поздним вечером 1 июня по московскому времени.

Ранее стало известно, что магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Ученые предупредили, что при G3 на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в предохранительных системах и "закипание" масляных трансформаторов. При этом в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опровергли заявления о непрерывной магнитной буре, которая якобы продлится до конца этой недели.

