На Солнце произошла вспышка класса М

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Вспышка предпоследнего класса M произошла на Солнце. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

"14 мая <…> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло учреждение, вспышку установили в 06:25 по московскому времени.

Также 14 мая была зафиксирована высокая вспышечная солнечная активность. При этом 15 мая ученые прогнозируют вспышки класса X.

13 мая на Солнце произошла вспышка максимального балла Х впервые за 1,5 месяца. Предварительный балл составил X1.2.

Явление произошло в западной части Солнца, частично уже за его краем, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляет.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказывала, что здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм подстраивается под условия, вызванные данным явлением. Но воздействие магнитных возмущений, скорее всего, будут ощущать люди с ослабленным иммунитетом.

Специалист отмечала, что в зоне риска находятся те, кто перенес инфекционные заболевания, тяжелые вирусные болезни, обострение хронических заболеваний.

