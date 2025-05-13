Мощная вспышка произошла на Солнце впервые за 1,5 месяца

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На Солнце произошла вспышка максимального балла Х впервые за 1,5 месяца. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Предварительный балл – X1.2. Последний раз вспышка сравнимого уровня наблюдалась 28 марта этого года и имела балл X2.0", – уточнили в сообщении.

Явление произошло в западной части Солнца, частично уже за его краем, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляет. К планете в теории могут прийти потоки тяжелых заряженных частиц, но они будут угрожать скорее только спутникам.

"Плазменные облака с такой позиции точно не доберутся. Максимум излучения зарегистрирован в 18:38 по Москве. Сейчас излучение cпадает", – заявили в пресс-релизе.

По данным ученых, светило все еще обладает достаточной энергией на взрывы высшей силы, несмотря на фиксируемое с начала года снижение солнечной активности.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказывала, что здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм подстраивается под условия, вызванные данным явлением. Но воздействие магнитных возмущений, скорее всего, будут ощущать люди с ослабленным иммунитетом.

Специалист отмечала, что в зоне риска находятся те, кто перенес инфекционные заболевания, тяжелые вирусные болезни, обострение хронических заболеваний. Кроме того, почувствовать себя плохо могут страдающие от сердечно-сосудистой и ишемической болезни сердца.

