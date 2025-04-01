Сильная вспышка зафиксирована на Солнце

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Сильная вспышка была зафиксирована на Солнце утром во вторник, 1 апреля. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Длительность вспышки составила 16 минут, а ее мощность достигла уровня предпоследнего класса (M5.6).

Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Накануне, 31 марта, специалисты зафиксировали три вспышки предпоследнего класса мощности М на Солнце. По данным ИПГ, в 01:50 по московскому времени наблюдалась вспышка M1.4 длительностью 13 минут, в 02:19 произошла вспышка М1.5, а в 02:48 – М1.0.

Эксперты ранее предупреждали, что метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь. В связи с этим врач высшей категории Елена Резник посоветовала своевременно обследоваться, найти грамотного врача и выполнять все рекомендации. В таком случае, по ее словам, воздействие бурь будет минимальным.

Доцент и заведующий кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Татьяна Мачнева добавила, что во время бурь воздействие оказывается также на электронику, особенно на все, что связано со спутниками и космической техникой.

