На Солнце зафиксировали три вспышки класса М

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Три вспышки предпоследнего класса мощности (М) произошли на Солнце в ночь на понедельник, 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По данным учреждения, в 01:50 по московскому времени была зафиксирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут, в 02:19 произошла вспышка М1.5, а в 02:48 – М1.0.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего с 28 по 31 марта выявлено свыше 50 вспышек, включая одну Х и одиннадцать М.

"Рост активности, судя по всему, носит системный характер, так как число активных центров растет одновременно как в северном, так и в южном полушарии. Наиболее сильная серия взрывов регистрируется сейчас к югу от солнечного экватора в активной области № 4048", – отмечается в сообщении.

Как объяснили в Лаборатории, центр располагается на значительном удалении от линии Солнце – Земля, однако угол уменьшается на 15 градусов каждые сутки. К середине недели он выйдет в зону максимального влияния.

Между тем в апреле количество магнитных бурь на Земле может увеличиться из-за усиления солнечного ветра. Предварительные модели демонстрируют рост геомагнитной активности до уровня Kp 4–5, что подразумевает уровень возмущения магнитного поля, который может перерасти в слабые бури, сообщал профессор Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев.

