Ученый Богачев: из-за солнечного ветра в апреле будет больше магнитных бурь

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Из-за усиления солнечного ветра в апреле на Земле прогнозируется больше магнитных бурь, заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством "Москва".

"Конечно, этот прогноз является предварительным, поскольку говорить однозначно на такой срок невозможно", – уточнил ученый.

При этом модели показывают рост геомагнитной активности на начало апреля до уровня Kp 4–5, что означает возмущения магнитного поля, которые могут перерасти в слабые бури.

11 марта на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Она длилась три минуты. Это первая мощная вспышка с 5 марта. Кроме того, с 14 марта на Земле возможно повышение геомагнитной активности.

