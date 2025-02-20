Суперантенна для изучения космической погоды появится в России

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Ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН разработали проект нагревного стенда – антенного комплекса для воздействия на ионосферу Земли при помощи мощного радиоизлучения. Об этом сообщает газета "Известия".

Его установят на юге Иркутской области. Стенд будет помогать ученым моделировать космическую погоду, производить радиоастрономические наблюдения объектов Солнечной системы и дальнего космоса и исследовать сейсмическую активность земной коры. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

По словам разработчиков, комплекс представляет собой антенное поле, размещенное на 60 мачтах на территории 700 на 700 метров. Сооружение войдет в число научных объектов класса "мегасайенс" Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

"Эффективная мощность комплекса составит порядка 900 мегаватт. Он будет генерировать радиоволны в диапазоне от 2,5 до 6,0 мегагерца. Такое излучение эффективно передает энергию электронам ионосферной плазмы. При этом частично происходит отражение волн, а частично энергия рассеивается в верхней атмосфере", – объяснил замдиректора по научно-исследовательской работе ИСЗФ СО РАН Роман Васильев.

Объект назвали ИКАР-АИ – иркутская коротковолновая антенная решетка с активными излучателями. Передатчики стенда синхронно работают под управлением единого вычислительного центра. Благодаря этому сооружение способно направлять излучение вверх и с отклонением от вертикали на 30 градусов в любом направлении, что предоставит возможность более гибко влиять на ионосферу, отметил ученый.

Как подчеркнул Васильев, уникальность такого стенда заключается в решении задач в спокойных и стабильных геомагнитных условиях. Также еще одна особенность установки состоит в модульной конструкции. На первом этапе антенную сеть установят на 60 матчах, однако в дальнейшем ее смогут нарастить почти без ограничений.

Ранее ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН обнаружили бактерии, которые провели на МКС более 25 лет. Они были найдены в образцах триола – жидкости, которую используют в качестве охлаждающего агента в системе терморегуляции на российском сегменте космической станции. За это время микробы сумели выработать адаптацию к экстремальным факторам космической среды.

