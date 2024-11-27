"Известия": на МКС нашли формы микробов-долгожителей

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Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН обнаружили бактерии, которые провели на МКС более 25 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Микроорганизмы были обнаружены в образцах триола – жидкости, которую используют в качестве охлаждающего агента в системе терморегуляции на российском сегменте космической станции. Данное оборудование ввели в эксплуатацию еще в 1998 году, вместе с запуском станции, и не обновляли с тех пор.

Пробы, в которых найдены бактерии, были доставлены на землю в 2023 году, из чего следует, что те провели в изолированной системе в космосе более 25 лет. За это время микробы сумели выработать адаптацию к экстремальным факторам космической среды.

"В ходе анализа в жидкости были выявлены эндоспоры. Это защитная форма, в которую бактерии преобразуются при неблагоприятных внешних условиях. После доставки образцов в лабораторных условиях бактерии были активированы, что подтвердило их жизнеспособность", – поделился научный сотрудник лаборатории "Микробиология среды обитания и противомикробная защита" ИМБП РАН Александр Гуридов.

Он отметил, что важным фактором, ограничивающим способность организмов существовать в космосе, является сильный радиационный фон. Гуридов рассказал, что доставленные из космоса бактерии были в ходе анализа облучены сильным гамма-излучением и оказалось, что их выживаемость в 100–1000 раз выше, чем у таких же наземных бактерий. По его словам, на МКС они в какой-то степени адаптировались к набору негативных факторов.

Ученые планируют проводить дальнейшие исследования для изучения способности бактерий не только выживать в виде спор в агрессивной среде терморегулирующей системы, но и размножаться в ней.

"Эта работа актуальна, поскольку дает возможность исследовать, во-первых, способность микроорганизмов к адаптации и, во-вторых, биобезопасность экипажа, который может подвергаться воздействию приспособившихся к экстремальным условиям бактерий", – рассказал эксперт по космической микробиологии, профессор Югорского государственного университета Олег Коцюрбенко.

Ученый заявил, что полученные штаммы повышенной живучести могут быть использованы в качестве объектов для тестирования систем биологической защиты, которые в дальнейшем будут применять в космосе.

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ Александр Панов, в свою очередь, заявил о существовании вероятности того, что в виде эндоспор бактерии могут совершать путешествия между планетами, обитая в ядрах комет. По его словам, отобранные радиационно стойкие культуры можно применять для моделирования перемещений бактерий в космосе.

Ранее американские ученые обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Исследователи определили пределы выживания микроорганизмов при ионизирующем излучении. Для этого они поместили шесть видов земных бактерий и грибков на смоделированную марсианскую поверхность и подвергли их гамма-лучам.

Выяснилось, что в условиях высушивания и замораживания радиационная выживаемость бактерий D.radioduran при раздельном применении и в сочетании методов значительно увеличивалась.

