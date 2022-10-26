Ученые обнаружили на Марсе условия для выживания бактерий

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Американские ученые обнаружили микроорганизмы, которые могут выживать вблизи поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает журнал Astrobiology.

Сначала исследователи определили пределы выживания микроорганизмов при ионизирующем излучении. Для этого они поместили шесть видов земных бактерий и грибков на смоделированную марсианскую поверхность и подвергли их гамма-лучам.

При этом организмы помещали в условия высушивания и замораживания, что значительно увеличивало радиационную выживаемость бактерий D.radioduran при раздельном применении и в сочетании методов. Выяснилось, что эти клетки могут выживать в марсианских условиях при гораздо большей дозе поглощенного излучения, которая увеличивается с 25 килогрей до 140 килогрей.

Deinococcus radiodurans и S.cerevisiae накапливают высокие уровни антиоксидантов на основе марганца. Они также обладают несколькими идентичными копиями генома, которые у D.radiodurans соединены стойкими структурами Холлидея.

Ученые считают, что пока формы жизни на основе полиплоидной ДНК, подвергающейся фоновому излучению, находятся в высушенном и замороженном виде на глубине 10 метров ниже поверхности Марса, они могут жить до 280 миллионов лет. При этом S.cerevisiae может выживать примерно 48 миллионов лет, а E.coli и B.subtilis – 16 миллионов лет.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН рассказали, что магнитные бури будут наблюдаться на Земле 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября. Однако эксперты считают, что эти явления будут слабыми. Однако в отдельные дни в период с 27 октября по 11 ноября магнитосфера будет возбужденной.



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