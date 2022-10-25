Орбиту МКС изменили почти на километр во избежание столкновения с мусором

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Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об изменении орбиты Международной космической станции (МКС) с целью избежать столкновения с мусором. Об этом сообщает ТАСС.

"Во вторник, 25 октября 2022 года, Международная космическая станция с использованием грузового корабля "Прогресс МС-20" уклонилась от столкновения с космическим мусором. <…> В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров", – сообщили в госкорпорации.

По информации NASA, двигатели корабля "Прогресс МС-20" были задействованы в течение 5 минут и 5 секунд. За счет них была увеличена дистанция от траектории фрагментов обломков российского спутника "Космос-1408".

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев сообщил, что Россия начала разработку собственной космической станции. Ведутся предварительные проектировочные работы.

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