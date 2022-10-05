Россия приступила к разработке собственной космической станции – "Роскосмос"

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Россия приступила к разработке собственной космической станции. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев в ходе пресс-конференции по случаю отправки на МКС миссии Crew-5.

"Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы", – приводит его слова ТАСС.

Крикалев добавил, что в компании еще точно не могут сказать, из каких модулей будет состоять отечественная станция и как она будет построена. В то же время он выразил уверенность, что на российской станции тоже можно будет обеспечить международное сотрудничество.

Кроме того, представитель "Роскосмоса" подчеркнул, что российские космонавты продолжат летать на МКС до тех пор, пока у РФ не появится собственная орбитальная инфраструктура.

В конце июля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.



РФ официально заявила о выходе из проекта МКС после 2024 года

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