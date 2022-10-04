Россия к 2030 году сможет высадить космонавтов на Луну – "Роскосмос"

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В "Роскосмосе" заявили, что Россия сможет высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Об этом сообщил глава государственной корпорации Юрий Борисов.

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ноябре – январе будут выходить в открытый космос каждые две недели. Об этом Прокопьев рассказал на предполетной пресс-конференции.

По его словам, всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.



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