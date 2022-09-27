В структуре "Роскосмоса" появятся два новых направления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В структуре "Роскосмоса" появятся направления по коммерциализации космических услуг и созданию ЭКБ. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что 27 сентября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров провел заседание наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос".

"Набсовет "Роскосмоса" утвердил новую структуру госкорпорации. В отдельные направления в структуре корпорации выделены два блока: коммерциализация космических услуг и создание электронно-компонентной базы для космических аппаратов", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в ноябре – январе будут выходить в открытый космос каждые две недели. Об этом Прокопьев рассказал на предполетной пресс-конференции.

По его словам, всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.



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