NASA отложила запуск миссии "Артемида-1" на орбиту Луны

Компания NASA приняла решение отложить намеченный на 27 сентября запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии "Артемида-1" на орбиту Луны из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте космического агентства.

"NASA отказывается от возможности запуска во вторник, 27 сентября, "Артемиды-1" и готовится к сворачиванию, продолжая следить за прогнозом погоды в связи с тропическим шторном Иан", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лунная миссия "Луна-25", первая в современной истории России, после устранения неполадок с прибором измерения скорости может состояться уже в июле – августе 2023 года, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Этот аппарат можно было отправить только в пусковое астрономическое окно в период с мая по сентябрь, но из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего в состав "Роскосмоса", этого не случилось.