Американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

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Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11, который запустили в 1999 году, частично разрушился на орбите. Об этом сообщил Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН в своем телеграм-канале.

Оптические средства обнаружили несколько фрагментов аппарата и сопровождают их. Эти фрагменты, по данным института, представляют потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите.

Ранее ученые с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб" обнаружили тысячи новых звезд, которые расположились в туманности Тарантул. Она находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Подобная область появления звезд является самой крупной и яркой среди галактик, расположенных близко к Млечному Пути.

