Загадочный летающий объект заметили у МКС во время работы российских космонавтов

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Наземные специалисты, которые ассистируют космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, обнаружили недалеко от солнечной батареи служебного модуля непонятный объект. Об этом сообщает РИА Новости.

"Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое", – сказал специалист ЦУПа космонавту Артемьеву.

Космонавт не понял, о каком именно объекте идет речь, тогда наземный специалист уточнил, что спрашивает не о предмете непосредственно на солнечной батарее, а о некоем свободно летающем объекте. После того, как космонавт не смог его обнаружить, специалист предложил ему не тратить время и продолжать работы по плану.

2 сентября российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос для продолжения подготовки к работе манипулятора ERA, установленного на Многофункциональном лабораторном модуле "Наука". Если позволит время, то они также раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до "Поиска" для создания трассы перехода для дальнейших выходов.

