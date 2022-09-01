Первый выход в космос новой экспедиции сегмента РФ на МКС пройдет в ноябре

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Первый из пяти выходов в открытый космос новой экспедиции российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирован на 17 ноября. Об этом рассказал космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев.

По его словам, в программе полета запланировано пять выходов в открытый космос.

"Первый выход запланирован на 17 ноября. Планируется выполнить 48 научных экспериментов, один из них как раз 3D-принтер, который будет возложен на меня. Планируется распечатка различных фигур из разных материалов, которые в будущем, возможно, перерастут в какой-то новый вид 3D-принтеров", – приводит слова Прокопьева ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях.

В российской госкорпорации отметили, что соглашение отвечает интересам России и США. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС. В "Роскосмосе" подчеркнули, что соглашение направлено на эффективную реализацию проектов по исследованию и освоению космического пространства.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.