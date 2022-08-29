Российские космонавты на МКС начали подготовку к выходу в космос

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В рамках подготовки к выходу в открытый космос российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали собирать необходимые инструменты и оборудование, сообщил ТАСС космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев.

Так, в среду, 31 августа, планируется произвести окончательную сборку укладок с выносимым оборудованием и инструментами. На прошедшей неделе космонавтами были пройдены медицинские проверки для допуска к работам на внешнем борту МКС.

Уточняется, что следующий выход в космос по российской программе выполнят космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев, которые продолжат работу по интеграции манипулятора ERA в состав космической станции.

До этого российские космонавты выходили в открытый космос 17 августа. Целью их операции была дальнейшая настройка европейского манипулятора ERA, который впервые был активирован в апреле.

Однако позже российское руководство полетом Международной космической станции (МКС) приняло решение завершить выход космонавтов в космос.

