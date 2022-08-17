Выход Матвеева и Артемьева в космос решено завершить досрочно

Фото: vk.com/roscosmos

Российское руководство полетом Международной космической станции (МКС) приняло решение завершить выход в космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева.

Ранее сообщалось, что Артемьев столкнулся с проблемами энергообеспечения скафандра. Космонавт оперативно вернулся в шлюзовый отсек и подключился к электропитанию скафандра.

По уточненной информации, Матвеев также покинет открытый космос.

"Денис, начинаем перемещение в сторону шлюзового отсека. Не торопись. Доходи до укладки из-под камер, и там укладку захватим с собой", – сказал космонавту оператор из Центра управления полетами.

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос в среду, 17 августа. Целью их операции была дальнейшая настройка европейского манипулятора ERA, который впервые был активирован в апреле.