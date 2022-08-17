Российские космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Фото: YouTube/"Роскосмос ТВ" (https://www.youtube.com/c/tvroscosmos)
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос для дальнейшей подготовки манипулятора ERA к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".
"Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16:53 по московскому времени открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", – указано в сообщении госкорпорации.
Космонавты затем направятся к модулю "Наука" с размещенным европейским роботом-манипулятором ERA. Здесь они прикрепят локтевые камеры CLU-3 и CLU-4, после чего отсоединят внешний пульт управления манипулятором EMMI – он будет перемещен на другую точку модуля "Наука".
Отдельно космонавты отрегулируют приводы TRM на концевых эффекторах ERA. Кроме того, план работ предусматривает замену рамок с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.
Суммарно все операции рассчитаны на временной период в 6 часов 44 минуты. Если у космонавтов останется время, они разместят блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1. Также возможно раскрытие стрелы ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".
Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA в апреле 2022 года. С него сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции и разблокировали механизмы захвата, а также совершили первые движения.
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