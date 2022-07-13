"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
"Роскосмос" получил официальное уведомление от ЕКА о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Согласно уведомлению, причиной такого решения стала сложная геополитическая ситуация.
В настоящее время специалисты "Роскосмоса" и ЕКА ищут варианты возврата в Россию оборудования из европейских стран. Также изучается вопрос о возвращении в ЕКА европейского оборудования, которое находится на территории РФ.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Россия сможет реализовать проект ExoMars с дружественными странами. Там также выразили сожаление, что поиск признаков жизни на Марсе для европейских стран оказался менее важным, чем политические стремления.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что даст команду космонавтам приостановить работу с ERA на российском модуле "Наука" МКС.
В марте Европейское космическое агентство объявило о решении отказаться от участия в совместной миссии ExoMars. Рогозин отмечал, что из-за ухода партнеров РФ может упустить несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого отечественные эксперты сделают новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.
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