"Роскосмос" получил от ЕКА уведомление о прекращении работы по ExoMars

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Роскосмос" получил официальное уведомление от ЕКА о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Согласно уведомлению, причиной такого решения стала сложная геополитическая ситуация.

В настоящее время специалисты "Роскосмоса" и ЕКА ищут варианты возврата в Россию оборудования из европейских стран. Также изучается вопрос о возвращении в ЕКА европейского оборудования, которое находится на территории РФ.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что Россия сможет реализовать проект ExoMars с дружественными странами. Там также выразили сожаление, что поиск признаков жизни на Марсе для европейских стран оказался менее важным, чем политические стремления.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что даст команду космонавтам приостановить работу с ERA на российском модуле "Наука" МКС.

В марте Европейское космическое агентство объявило о решении отказаться от участия в совместной миссии ExoMars. Рогозин отмечал, что из-за ухода партнеров РФ может упустить несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого отечественные эксперты сделают новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.