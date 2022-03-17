Рогозин заявил, что "Роскосмос" проведет самостоятельную миссию на Марс

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на решение Европейского космического агентства (ЕКА) отказаться от участия в совместной миссии ExoMars, отметив, что Россия осуществит экспедицию на Марс самостоятельно. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Рогозин отметил, что из-за ухода партнеров Россия потеряет несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого российские специалисты создадут новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.

"Проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", – заявил глава "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщил об отправке письменных обращений партнерам по Международной космической станции с требованием снять незаконно введенные санкции. Письма направлены Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.