Рогозин ответил вызвавшему на бой Путина Маску словами Пушкина

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил американскому миллиардеру Илону Маску, вызвавшему на бой Владимира Путина.

В своем Twitter-аккаунте глава корпорации процитировал строки из "Сказки о попе и работнике его Балде" Александра Пушкина.

"Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата", – написал Рогозин.

Американский предприниматель Илон Маск вызвал российского лидера на поединок один на один. Миллиардер предложил поставить на кон Украину. Предприниматель на вопрос пользователя ответил, что настроен абсолютно серьезно. При этом Маск подчеркнул, что для него будет честью, если Путин примет вызов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

