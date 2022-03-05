Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в сети Starlink

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Глава телекоммуникационной компании Starlink Илон Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее Маск предоставил Украине абонентское оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink.

"Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать – если только под дулом пистолета", – сказал он.

Свое решение Маск объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.

Ранее европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. Также YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи с текущей ситуацией на Украине.