Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в сети Starlink

12:45
Фото: ТАСС/Patrick Pleul
Глава телекоммуникационной компании Starlink Илон Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее Маск предоставил Украине абонентское оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink.
"Правительства некоторых стран (не Украины) рекомендовали Starlink блокировать российские средства массовой информации. Мы не будем этого делать – если только под дулом пистолета", – сказал он.
Свое решение Маск объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.
Ранее европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. Также YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи с текущей ситуацией на Украине.
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