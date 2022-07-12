Рогозин пообещал поручить приостановить работу с ERA на российском модуле "Наука" МКС

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Россия сможет реализовать проект ExoMars с дружественными странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
В корпорации прокомментировали заявление ЕКА о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по проекту ExoMars, выразив сожаление, что поиск признаков жизни на Марсе для европейских стран оказался менее важным, чем политические стремления.
В пресс-службе уточнили, что РФ еще не получила официального уведомления от ЕКА по данному проекту.
"Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на "Твиттер-дипломатию", – говорится в заявлении "Роскосмоса".
До этого гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил о прекращении Советом управляющих сотрудничества с "Роскосмосом" по ExoMars.
"Сегодня совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии ExoMars, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с "Роскосмосом", – конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции – продолжают преобладать. Как следствие, совет поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с "Роскосмосом" по роверу и платформе ExoMars", – отметил он.
По словам Ашбахера, новые инициативы о дальнейших шагах с другими партнерами будут представлены на брифинге 20 июля.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что даст команду космонавтам приостановить работу с ERA на российском модуле "Наука" МКС.
"Пусть сам Ашбахер (глава Европейского космического агентства Йозеф. – Прим. ред.) со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.
Глава корпорации отметил, что с Европой и Соединенными Штатами нельзя говорить ни о каком дальнейшем сотрудничестве в космической отрасли. Они, по словам Рогозина, "стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием".
"Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по ExoMars. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же, как он, безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?" – заключил Рогозин.
Он также заявил, что "Роскосмос" сделает все для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".
В марте Европейское космическое агентство объявило о решении отказаться от участия в совместной миссии ExoMars. Рогозин отмечал, что из-за ухода партнеров РФ может упустить несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого отечественные эксперты сделают новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.
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