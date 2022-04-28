Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA

Видео: youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Члены российского экипажа МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков активировали европейский манипулятор ERA. Трансляцию работы в открытом космосе ведет "Роскосмос".

Космонавты сняли с него чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции и разблокировали механизмы захвата. После этого Корсаков, управляющий ERA с борта МКС, совершил первое движение манипулятором.

Артемьеву и Матвееву еще предстоит подготовить к работе локоть и концевые эффекторы – кисти руки-манипулятора. Кроме того, в рамках работ в открытом космосе космонавты прикрепят к ERA три специальных поручня и проведут откалибруют траектории движения концевых эффекторов. Осуществлять движение манипулятора будет Корсаков.

Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Пуск состоится впервые с 2014 года. Тогда в качестве стартовой площадки выступал космодром Плесецк. Новые испытания проведут на Восточном.