Фото: youtube.com/SpaceX
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, который доставит на МКС экипаж из четырех астронавтов. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 03:55. В экипаж корабля, названного Freedom, вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти.
Они пробудут на орбите около шести месяцев. За это время астронавты проведут более 200 научных экспериментов.
25 апреля Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю экипаж космических туристов после 15 дней пребывания на борту МКС. Четыре члена экипажа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе – потратили на предварительную подготовку к возвращению на Землю несколько часов.
Отстыковку несколько раз переносили из-за погоды. В итоге космические туристы пробыли на МКС на пять дней больше запланированного срока. При этом каждый заплатил за участие в миссии 55 миллионов долларов.
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