Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

21 апреля, 21:18
Фото: youtube/SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с группой из 53 интернет-спутников системы Starlink. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика SpaceX.
Запуск произошел в 13:51 по времени восточного побережья США (20:51 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Спутники весом 290 килограммов каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX из около 2,1 тысячи действующих аппаратов. Примерно через час после запуска спутники отделятся от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 километров.
Затем аппараты поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 километров. Многоразовая первая ступень ракеты примерно через 8,5 минуты должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.
Ранее компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставил на борт МКС экипаж из четырех космических туристов. Оператором миссии выступила Axiom Space, которая планирует провести два туристических рейса на МКС.
Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС
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