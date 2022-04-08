SpaceX запустила в космос корабль с полностью частным экипажем

Фото: youtube.com/SpaceX
Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставит на борт МКС экипаж из четырех космических туристов. Трансляция велась на сайте компании.
Ракета стартовала во Флориде в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 по московскому времени).
"На борту космического корабля находятся четыре человека – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе. Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", – сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции.
Планируется, что Лопес-Алегрия, Коннор, Пати и Стиббе проведут на орбите около недели. Оператором миссии выступает компания Axiom Space, которая планирует провести два туристических рейса на МКС в соответствии с контрактом с NASA.
В SpaceX отметили, что капсула стартовавшего к МКС корабля Crew Dragon уже два раза была на орбите, а первая ступень Falcon 9 – четыре раза.
Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия, в 2029 году. Такой ответ Маск дал на вопрос подписчика, который поинтересовался, когда состоится первая посадка экипажа на Марс.
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