Илон Маск назвал год высадки на Марс

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Человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия, в 2029 году. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск, сообщает "Газета.ру".

Такой ответ Маск дал на вопрос подписчика, который поинтересовался, когда состоится первая посадка экипажа на Марс.

Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance благополучно приземлился на поверхности Марса. Теперь ему предстоит изучение Красной планеты на предмет внеземных форм жизни.

Ровер на Марс в июле 2020 года отправили специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В атмосферу Красной планеты Perseverance вошел 18 февраля в 23:49 по московскому времени.

