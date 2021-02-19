Эксперт спрогнозировал, когда человек сможет высадиться на Марсе

Аппарат Perseverance благополучно приземлился на поверхности Марса. Теперь ему предстоит изучение Красной планеты на предмет внеземных форм жизни. Рассказываем, как проходила посадка космического аппарата и когда на Марс может отправиться человек.



"Семь минут ужаса"

Ровер на Марс в июле 2020 года отправили специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В атмосферу Красной планеты Perseverance вошел 18 февраля в 23:49 по московскому времени. Дальше начался этап, который неофициально специалисты окрестили как "семь минут ужаса".

Дело в том, что управлять марсоходом при посадке NASA не могло. С Земли к аппарату сигнал идет за 11 минут, за столько же – обратно. Поэтому все происходит в автоматическом режиме. В космическом ведомстве США подчеркнули, что на этом этапе заканчивалась неудачей половина подобных экспедиций.

Но в этот раз все обошлось. Посадка аппарата уложилась примерно в семь минут. В 23:55 по московскому времени Perseverance, что переводится на русский как "Настойчивость", достиг поверхности Марса. Чуть позже марсоход отправил с Красной планеты первые кадры. На опубликованном NASA черно-белом снимке можно разглядеть горизонт и несколько лежащих рядом камней.



С успешной посадкой Perseverance NASA поздравил президент США Джо Байден. Важность высадки марсохода отметил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страны со своей космической программой находятся в состоянии конкуренции "в хорошем смысле этого слова". Во многом это является очень эффективным драйвером развития, подчеркнул Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, их можно только приветствовать.

С успешной миссией коллег из NASA поздравил "Роскосмос". Заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев пожелал им "удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований".

В аппарат Reseverence встроены 23 камеры. На их разработку NASA потратило семь лет. В арсенале ровера устройство для получения кислорода из атмосферы Марса и инструменты для сбора грунта. Кроме того, вместе с марсоходом прилетел "космический вертолет". Коптер должен впервые в истории совершить полет над поверхностью другой планеты.

В ближайшее время марсоход будет работать в районе кратера Езеро. Считается, что на его месте могло находиться озеро. По мнению ученых, именно здесь с большой вероятностью можно найти следы внеземной жизни. Маршрут должен составить примерно 24 километра. Он пройдет к месту, где когда-то давно могла быть река.

"В течение многих поколений ученые рассчитывали получить образцы грунта Марса для изучения. Исследование этих образцов может коренным образом изменить наши представления о происхождении и распространении жизни на Земле", – отметила руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз.

После завершения миссии за "Настойчивым" должны отправить аппарат, который заберет марсианский грунт и доставит их на Землю. Если все пройдет по плану, ученые впервые получат образцы поверхности Красной планеты для подробного изучения. По расчетам NASA, это должно произойти в 2030-х годах.



Фото: NASA

Человек на Марсе – реальность?

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов в разговоре с Москвой 24 отметил, что у миссии с запуском Perseverance есть свои очевидные преимущества.

"Это значительный шаг в американской программе по исследованию Марса. А полученные данные и технологические достижения ровера пойдут в копилку всего человечества и мировой науки", – отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что основа этого ровера такая же, как и у аппаратов 20-летней давности. Этот фактор он относит к минусам проекта.

"Но новые элементы, которые они привнесли, сыграют на руку науке и программе исследования и освоения Марса. Один из самых интересных – коптер, который полетит над поверхностью Марса и будет помогать роверу прокладывать маршрут. Если он покажет себя хорошо, это очень полезное устройство для космонавта, который будет жить там на базе и с его помощью осматривать местность", – говорит Малахов.

К плюсам миссии эксперт отнес и схему доставки марсианского грунта на Землю. По словам Малахова, изучение образцов на Земле будет на порядок точнее исследования любыми приборами на борту любого космического корабля.

"Кроме того, впервые с поверхности Красной планеты может взлететь рукотворный аппарат. С точки зрения пилотируемых полетов это очень важно пробовать, хотя бы с несколькими килограммами груза на борту", – указывает Малахов.



Инженер-конструктор космической техники, разработчик советских проектов экспедиции на Марс и Луну Владимир Бугров в разговоре с Москвой 24 поздравил американских специалистов с успешной высадкой марсохода.

"Успех миссии зависит от ресурса технических систем аппарата. Другое дело, что срок его работы до 2030-х годов лично мне кажется слишком далеким. Но любое посещение Марса – это автоматически важный шаг для человечества", – говорит специалист.

Эксперт напомнил, что программу межпланетного пилотируемого полета еще в СССР с 1959 года разрабатывал Сергей Королев. Для нее даже была разработана ракета и макет тяжелого межпланетного корабля. Однако в 1974 году программа была прервана. На основе советских наработок Бугров убежден, что люди однажды придут к полету человека на другие планеты.

"С технической точки зрения колонизация Марса реальна. Илон Маск сейчас плотно занимается этой задачей, кто бы что про него ни говорил. Он добивается серьезных инженерных достижений в этом направлении. В этом смысле Маск сегодня продолжает идеи Циолковского и Королева", – считает Бугров.





Владимир Бугров инженер-конструктор космической техники, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну То, что рано или поздно человечество окажется на Марсе, это 100%. На мой взгляд, это может произойти уже в следующем десятилетии. Другой вопрос, кто, когда и каким способом.

При освоении Марса человек в любом случае будет изолирован от атмосферы Красной планеты, продолжает Бугров. В такой ситуации успех этой работы зависит от работы технических систем, которые обеспечат близкие к земным условия, резюмировал собеседник Москвы 24.