Песков прокомментировал высадку на Марс американского аппарата

Фото: mars.nasa.gov/Bill Ingalls
В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата Perseverance, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такие космические достижения являются достоянием человечества.
"Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, и их можно только приветствовать", – заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что каждая страна, у которой есть своя космическая программа, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле этого слова.
Песков выразил мнение, что именно конкуренция во многом является драйвером развития.
"Еще раз повторяю: любой успех, конечно, достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", – заключил он.
Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Кроме того, марсоход уже успел передать на Землю снимки с Красной планеты.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин ранее рассказал, что самой интересной задачей для марсохода являются полеты в атмосфере Марса. От аппарата должно отделиться транспортное средство – вертолет Ingenuity.
Ионин объяснил, что вертолет похож на небольшой дрон, используемый некоторыми водителями внедорожников для выстраивания маршрута. Эксперт предположил, что летающее средство имеет все шансы превзойти предыдущие марсоходы по проходимости – ранее многие аппараты застревали в ловушках из камней и трещинах на поверхности планеты.
Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.
Эксперт рассказал, почему многие страны разрабатывают программу по исследованию Марса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: