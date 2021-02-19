Песков прокомментировал высадку на Марс американского аппарата

В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата Perseverance, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие космические достижения являются достоянием человечества.

"Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, и их можно только приветствовать", – заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что каждая страна, у которой есть своя космическая программа, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле этого слова.

Песков выразил мнение, что именно конкуренция во многом является драйвером развития.

"Еще раз повторяю: любой успех, конечно, достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", – заключил он.

Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Кроме того, марсоход уже успел передать на Землю снимки с Красной планеты.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин ранее рассказал, что самой интересной задачей для марсохода являются полеты в атмосфере Марса. От аппарата должно отделиться транспортное средство – вертолет Ingenuity.

Ионин объяснил, что вертолет похож на небольшой дрон, используемый некоторыми водителями внедорожников для выстраивания маршрута. Эксперт предположил, что летающее средство имеет все шансы превзойти предыдущие марсоходы по проходимости – ранее многие аппараты застревали в ловушках из камней и трещинах на поверхности планеты.

Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.