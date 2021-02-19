Фото: NASA/JPL
Американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Об этом сообщили в трансляции NASA.
Как передает ТАСС, посадка прошла в автоматическом режиме и продолжалась порядка 7 минут. Для снижения скорости марсоход выпустил парашют, после чего сбросил кожух защиты от высоких температур.
Непосредственно перед посадкой аппарат задействовал тормозные двигатели посадочного модуля. После этого марсоход спустился на поверхность планеты на тросах.
"Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса", – заявила диспетчер трансляции.
По последним данным, в NASA смогли получить первый снимок с марсохода.
30 июля 2020 года аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V.
В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов. В результате экспедиции эксперты американского ведомства надеются найти следы существования жизни на Марсе.
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