SpaceX впервые запустила в космос корабль с полностью гражданским экипажем

Фото: AP Photo/John Raoux
SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, экипаж которого состоит только из гражданских лиц. Трансляция велась на сайте компании.
Первая ступень ракеты-носителя отделилась спустя две минуты и 40 секунд.
Запуск осуществили со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА в штате Флорида. По плану миссии Inspiration4 полет продлится трое суток, за это время корабль достигнет орбиты высотой 575 километров, это выше орбиты МКС более чем на 100 километров.
В гражданский экипаж вошли 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.
Целью миссии является сбор 200 миллионов долларов для больницы Святого Иуды, которая занимается лечением детской онкологии и других тяжелых болезней, а также изучение реакций человеческого тела в условиях космоса.
Ранее сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической фирмы Privateer Space, ее соучредителем стал гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.
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